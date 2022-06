Covid a Bari e provincia, nuove positività in risalita: 4500 casi in una settimana

Si confermano in aumento le nuove positività al Covid sul territorio provinciale di Bari. Come emerge dall'ultimo report diffuso dalla Asl Bari, relativo alla settimana tra il 13 e il 19 giugno, i casi complessivamente rilevati sono stati 4.544, con un tasso per 100mila abitanti pari a 369,4. Nei sette giorni precedenti, dal 6 al 12 giugno, i contagi rilevati erano stati complessivamente 3.162, con un'incidenza di 257.

Segue il trend in aumento la città di Bari: nell'ultima settimana presa in esame i casi sono stati 1.219 casi, con un tasso di 386,6. Nella settimana precedente erano stati 732, con un tasso di 232,2.

Per quanto riguarda la situazione in provincia, nella settimana dal 13 al 19 giugno a far registrare l'incidenza più alta sono i Comuni di Giovinazzo (161 casi con tasso 824,6), Polignano a Mare (133 casi con tasso 757,3) e Gioia del Colle (142 casi con tasso 523,7).

COVID REPORT ASL 12-19 GIUGNO