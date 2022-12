In discesa i casi Covid a Bari e provincia: positività in calo del 7,2% in una settimana

Risultano in discesa le nuove positività al Coronavirus sul territorio di Bari e provincia. E' quanto emerge dal report Asl della settimana tra il 12 e il 18 dicembre, che evidenzia un calo del 7,2%.



Il tasso d’incidenza settimanale arretra da 220,4 casi ogni 100mila abitanti a 204,5, pari a 2.516 nuove positività rilevate, circa 200 in meno rispetto al periodo precedente. "La tendenza - evidenzia la Asl - è abbastanza generalizzata, poiché riguarda 32 comuni su 41 in cui il livello dei contagi diminuisce o resta invariato".

Il punto sulla campagna vaccinale

La campagna vaccinale contro il Covid19 è prossima a tagliare il traguardo dei 24 mesi. In totale sono stati somministrati sino ad oggi 3 milioni 172.068 vaccini, di cui 1 milione 123.902 prime dosi, 1 milione e 88.706 seconde, 838.639 terze, 117.359 quarte e 3.462 quinte dosi. Solo nell’ultima settimana le dosi erogate ammontano a 4.510, in gran parte quarte (3.577) e quinte dosi (359) a beneficio principalmente delle fasce d’età dai 60 anni in poi. In questa fase così avanzata, la copertura con tre dosi è stabile all’80,6% della popolazione target (dai 12 anni), mentre la protezione con 4 dosi continua a crescere in modo costante. Attualmente il 32,2% delle fasce d’età maggiormente interessate ha ricevuto la quarta dose, in particolare i 60-69enni (22,2%), 70-79enni (34,2%) e soprattutto over 80 (47%). Anche durante il periodo delle festività, la ASL Bari continuerà a garantire la vaccinazione sia contro il Covid sia per prevenire l’influenza di stagione, con la possibilità di effettuarle entrambe nella stessa seduta vaccinale.