Covid a Bari e provincia, si consolida la curva in discesa: incidenza in calo del 30% in una settimana

Scende ancora la curva dei contagi a Bari e provincia e si consolida il calo del tasso di incidenza, confermando la tendenza in atto nelle ultime quattro settimane. E' quanto emerge dall'ultimo report diffuso dalla Asl Bari, relativo alla settimana 16-22 maggio. In particolare, l'incidenza nella settimana presa in esame registra un calo del 30% rispetto alla precedente.

Nel dettaglio, nell'area metropolitana di Bari, nei sette giorni presi in esame i casi sono stati 4256, con un tasso per 100mila abitanti di 346, contro i 6112 casi con un tasso del 496,8 della settimana dal 9 al 15 maggio.

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, i casi sono stati 1041, per un tasso ogni 100mila abitanti del 330,2, mentre nella settimana precedente i contagi erano stati 1534 con un tasso pari a 486,5.

Sul fronte della vaccinazioni, circa l’80 per cento delle somministrazioni (3.507 su 4.389) riguarda la seconda dose “booster” dedicata a pazienti immunocompromessi, over 80, soggetti dai 60 ai 79 anni con particolari fragilità e ospiti di Rsa. Sino ad oggi sono stati somministrati 3 milioni e 48.429 vaccini, di cui 1 milione e 122.643 prime dosi, 1 milione e 87.062 seconde, 822.174 terze e 16.550 quarte dosi. A Bari e provincia, i residenti con più di 5 anni che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino risultano 1 milione e 88.494, dei quali 803.081 – dai 12 anni – hanno fatto anche la terza dose. La copertura con terza dose riguarda complessivamente l’82% della popolazione over 12, con un’adesione dell’88% nel target dai 50 anni in poi e del 95% per gli ultraottantenni. Tra i 12 e i 49 anni, la copertura è attestata al 75%, per cui vi sono ancora ampie possibilità di recuperare accedendo alla dose “booster”. A seconda delle categorie interessate e della dose (terza o quarta), è sempre possibile vaccinarsi senza prenotazione e senza alcuna attesa recandosi negli hub della ASL Bari (Bari-Catino, Sammichele e Grumo Appula), nelle farmacie del territorio abilitate oppure rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, in modo particolare per i soggetti fragili 60-79enni e over 80. "L’invito - conclude la Asl - è a vaccinarsi senza esitazione".