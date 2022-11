Scendono ancora i casi Covid a Bari e provincia: nuove positività in calo per la quarta settimana consecutiva

Prosegue, per la quarta settimana consecutiva, il calo delle nuove positività al Covid nel territorio di Bari e provincia. E' quanto emerge dal'ultimo report della Asl Bari, relativo alla settimana compresa tra il 31 ottobre e il 6 novembre. L'incidenza per 100mila abitanti si attesta a quota 185,4 (con 2.281 casi complessivi) ogni 100mila abitanti, con una diminuzione del 5,8% rispetto al livello precedente (197 ogni 100mila abitanti).

Risulta in lieve controtendenza il caso di Bari città, in cui le positività totali nella settimana presa in esame sono state 693, con una incidenza pari a 219,8, con un legero rialzo rispetto alla settimana precedente (683 casi con incidenza di 216,6).

Sul fronte della campagna vaccinale da qualche settimana è prevista la possibilità di un’ulteriore dose di richiamo successiva alla seconda (quinta dose), particolarmente raccomandata a persone dagli 80 anni in su, ospiti delle strutture residenziali per anziani e persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti. Ad oggi sono state erogate poco meno di mille quinte dosi (861), mentre nel complesso sono stati somministrati 3 milioni e 139.672 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.677 prime dosi, 1 milione e 88.544 seconde, 835.768 terze e 90.822 quarte dosi. Nella ASL Bari, nel corso degli ultimi sette giorni, sono stati somministrati 5.605 vaccini anti-Covid, di cui circa il 94% costituito da terze e quarte dosi, più una quota residuale di quinte (288), e con un impiego quasi esclusivo del vaccino bivalente aggiornato per le varianti BA4 e BA5 (98,7%). Guadagna un altro decimale la copertura vaccinale con 3 dosi, che passa dall’80,3% all’80,4% tra gli over 12. Più sostenuta la crescita della copertura con quattro dosi, che negli over 60 raggiunge il 26,4% (+1,2%) e tocca il suo livello massimo tra gli ultraottantenni (41%).