In calo i casi Covid a Bari e provincia: il tasso di incidenza scende del 14% in una settimana

Calano ancora i casi Covid registrati sul territorio di Bari e provincia. Secondo i dati dell'ultimo report diffuso dalla Asl Bari, nel periodo tra il 24 e il 30 ottobre, il tasso d’incidenza settimanale è sceso del 14% toccando quota 195,9 ogni 100mila abitanti (2.410 nuovi casi), analogamente a quanto registrato nella settimana precedente e con un complessivo meno 27% in due settimane.

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, i casi registrati sono stati 677, con un tasso del 214,7. Nella settimana precedente (dal 17 al 23 ottobre) erano stati 787, con un tasso per 100mila abitanti del 249,6.

Sul fronte della campagna vaccinale, attualmente sono stati erogati complessivamente 3 milioni e 133.212 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.647 prime dosi, 1 milione e 88.512 seconde, 835.217 terze e quasi 86mila quarte dosi (85.836). Nell’ultima settimana nella ASL Bari sono stati somministrati 4.052 vaccini anti-Covid, comprendenti anche quelli erogati da medici di Medicina generale (2.002) e farmacie (565), con una quasi esclusiva prevalenza (98,9%) di terze e quarte dosi e del vaccino bivalente aggiornato per le varianti BA4 e BA5 (99,1%). La copertura vaccinale con 3 dosi è sempre attestata all’80,3% tra gli over 12, mentre quella con quattro dosi sale al 25,2% nella fascia dai 60 anni in poi. In dettaglio, quasi 4 ultraottantenni su 10 (39,9%) hanno provveduto a proteggere la propria salute con il “second booster”, così come il 26,3% dei 70-79enni e il 16,1% dei 60-69enni. Dalla Asl, viene ribadito l'invito "a scegliere di vaccinarsi, per evitare le forme più gravi della malattia", "più che mai necessario soprattutto per le fasce di popolazione più esposte al rischio".