Rallenta la risalita dei casi Covid a Bari e provincia: tasso di incidenza cresce del 15% in una settimana

La nuova crescita dei contagi Covid sul territorio di Bari e provincia registra un rallentamento. E' quanto emerge dai dati dell'ultimo report diffuso dalla Asl Bari, relativo alla settimana tra il 3 e il 9 ottobre. Con 3.125 positività complessivamente registrate, il tasso d’incidenza settimanale raggiunge i 254 casi ogni 100mila abitanti, con una progressione inferiore (+15,2%) rispetto a sette giorni fa, quando il tasso era cresciuto del 35% (220,4 casi ogni 100mila abitanti).

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, nella settimana tra il 3 e il 9 ottobre, le positività rilevate sono state 892, con un tasso di incidenza del 282,9. Nei sette giorni precedenti, i casi erano stati 693, con un tasso ogni 100mila abitanti di 219,8.

Il punto su campagna vaccinale e quarta dose

La campagna vaccinale anti-Covid - rileva la Asl - "fa segnare un forte aumento delle somministrazioni". Sono infatti 5.538 le dosi erogate in sette giorni, di cui circa l’87% “second booster”, con un incremento dell’82,8% rispetto a una settimana fa e del 204% nel confronto con il dato di quindici giorni prima. Sale così a 3 milioni e 115.226 dosi il totale dei vaccini erogati durante la campagna vaccinale, di cui 1 milione e 123.571 prime dosi, 1 milione e 88.418 seconde, 833.494 terze e quasi 70mila quarte dosi (69.743). Migliora, seppur lievemente, anche la percentuale di copertura vaccinale con tre dosi, pari all’80,2% (era 80,1). Come in costante aumento è la protezione con quattro dosi nel gruppo di popolazione dai 60 anni in poi, con il 21,2% (dal 19,9 del precedente report), e percentuali in crescita di oltre un punto in ciascun gruppo: 60-69 anni (12,6%), 70-79 (21,5%) e over 80 (35,8%).

"Si ribadisce - ricorda la Asl - l’invito alla vaccinazione per tutte le fasce e categorie di popolazione interessate. Nei 22 centri vaccinali della ASL Bari è possibile vaccinarsi facilmente e con i vaccini aggiornati, sia negli hub (con accesso a sportello) sia negli uffici Sisp (su prenotazione), e lo si può fare anche contattando il proprio medico di Medicina generale".