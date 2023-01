Covid, incidenza in calo a Bari e provincia: scende il numero di nuovi casi nella prima settimana di gennaio

Torna a rallentare l'andamento delle nuove positività al Covid nel territorio di Bari e provincia. Dopo la risalita di casi registrata nella settimana dopo Natale, l'ultimo report della Asl Bari, relativo alla prima settimana di gennaio (2-8), segnala una flessione dell'incidenza, che scende del 4,5%, passando da 2.998 a 2.863 casi ogni 100mila abitanti.

Per quanto riguarda in particolare la città di Bari, i casi dal 2 all'8 gennaio sono stati complessivamente 852, con un'incidenza del 270,2 (nella settimana precedente erano stati 862, con un tasso del 273,4).

Il punto sulla campagna vaccinale

Intanto la campagna vaccinale in questi giorni ha toccato quota 3 milioni 179.159 vaccini somministrati, suddivisi tra 1 milione 123.927 prime dosi, 1 milione e 88.745 seconde, 839.241 terze, 123.227 quarte e 4.019 quinte dosi. I cittadini con più di 80 anni si confermano i più vaccinati anche con quattro dosi (48,1%), oltre che con tre (95,4%). Per tutte le fasce d’età, a seconda delle categorie di rischio e delle condizioni di fragilità, rimane prioritario continuare a vaccinarsi per proteggere la propria salute e quella della comunità.