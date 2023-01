Scendono i casi Covid a Bari e provincia: nuove positività in calo del 38,6% in una settimana

Casi Covid in discesa nel territorio di Bari e provincia. Nella settimana tra il 16 e il 22 gennaio, secondo l'ultimo report diffuso dalla Asl, le nuove positività hanno registrato un meno 38,6% per cento; quasi il 60 per cento in meno (-57,1%) nelle ultime due settimane. Prosegue dunque la discesa del tasso d’incidenza settimanale, passando da 163,2 casi ogni 100mila abitanti a 100,2 e con una tendenza abbastanza omogenea sull’intero territorio.

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, nella settimana presa in esame i casi sono stati 356, con un'incidenza pari a 112,9. Nei sette giorni precedenti i casi erano stati 568 (con incidenza 180,2).

Sul fronte dei vaccini, sono 3 milioni 185.293 i vaccini somministrati sino ad oggi nella campagna anti-Covid. Si tratta, nello specifico, di 1 milione 124.046 prime dosi, 1 milione e 88.814 seconde, 839.781 terze, 127.923 quarte e 4.729 quinte dosi.

"La vaccinazione anti-Covid - evidenzia la Asl - resta una difesa fondamentale per tutte le età e in particolare per determinate categorie di rischio e condizioni di fragilità, per questo motivo il Dipartimento di prevenzione della ASL Bari ha organizzato tra il 28-29 e 30 gennaio un calendario di 11 sedute straordinarie di somministrazioni in diversi hub e uffici Sisp del territorio provinciale per offrire ai cittadini l’ulteriore possibilità di vaccinarsi anche di sabato e domenica in orari prestabiliti e senza alcuna prenotazione".