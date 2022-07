Comincia a scendere la curva Covid a Bari e provincia: primo calo dei casi settimanali

Nella settimana dall'11 al 17 luglio i casi Covid rilevati nel territorio provinciale di Bari sono stati complessivamente 15.419, in calo rispetto ai sette giorni precedenti. E' quanto emerge dall'ultimo report diffuso dalla Asl Bari. Dopo settimane in crescita, dunque, i contagi Covid nell'area di Bari e provincia registrano una prima riduzione, con un conseguente calo dell'incidenza dei casi per 100mila abitanti, che passa da 1.375,9 della settimana 4-10 luglio, a 1.253,4 del periodo compreso tra l'11 e il 17 luglio.

REPORT ASL BARI 11-17 LUGLIO

In linea con il trend rilevato a livello provinciale, anche la città di Bari evidenzia un calo dei contagi. Nella settimana dall'11 al 17 i casi rilevati sono sempre complessivamente 3.948, con tasso pari a 1.252,2, contro i 4.489 casi con incidenza 1.423,8 dei sette giorni precedenti.

Per quanto riagurda la situazione in provincia, i Comuni che nella settimana presa in esame dall'ultimo report Asl registrano un'incidenza più alta sono Casamassima (361 casi con tasso 1.854,6), Mola di Bari (490 casi con tasso 1.978,8) e Turi (235 casi con tasso 1.802,3).