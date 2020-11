Domani a Bari riprendono le lezioni in presenza, il sindaco Decaro: "Subito attivi mense e trasporto degli alunni"

"Il Comune di Bari in questi mesi ha tenuto aperti e attivi gli asili nido e le scuole d'infanzia comunali. Ci sono voluti sforzi e sacrifici, organizzazione e grande passione" e "voglio ringraziare tutti i nostri educatori, gli insegnanti, il personale comunale che ci sta aiutando nel difficile compito di tenere il virus lontano da quei corridoi e da quelle aule": è il commento del sindaco di Bari Antonio Decaro alla vigilia della ripresa delle lezioni in presenza in Puglia perElementari e Medie dopo l'ordinanza della Regione seguita alle chiusure operate la scorsa settimana, per l'aumento dei contagi covid, e per le quali vi erano state numerose polemiche, con tanto di atti del Tar.

"Da domani tanti bambini torneranno in classe - dice Decaro -. Non senza difficoltà, con tutte le precauzioni e qualche preoccupazione. Come Comune offriremo da subito i servizi di trasporto e mensa per rendere questo rientro il più normale possibile. Ad accoglierli ci saranno gli insegnanti, i dirigenti, il personale e tutti gli operatori della scuola che come sempre anche in questi mesi si sono adoperati per l'istruzione dei nostri figli, anche a distanza, mettendosi alla prova e dimostrando grande determinazione e professionalità. A loro va il saluto e il ringraziamento di tutte le famiglie della nostra città" conclude il sindaco.