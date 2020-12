In via Sparano i messaggi anti Covid dalla filodiffusione: "Rispettate la distanza e indossate le mascherine"

In via Sparano a Bari, cuore dello shopping cittadino, l'impianto di filodiffusione trasmette messagi anti assembramento, per evitare il rischio di contagio Covid. L'iniziativa riguarderà le principali vie dello shopping nel Murattiano.

La voce femminile della filodiffusione, augurando buone feste a tutti, spiega che per "passare le feste in sicurezza, anche per le strade della città, ricordiamo di indossare sempre la mascherina, evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale". Diffusi anche messaggi che illustrano le ultime misure previste dall'ordinanza sindacale per evitare assembramenti. "Questi comportamenti si può ascoltare - aiutano a per migliorare la salute nostra e dei nostri cari. Più li rispetteremo e prima potremo tornare alla nostra vita normale".