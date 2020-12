Contagi Covid in aumento a Bitonto, il sindaco ai cittadini: "Evitate di incontrare parenti e amici"

Nella giornata di ieri il totale Covid è di "474 casi positivi di contagio (25 in più di sabato) a Bitonto, 22 a Mariotto e 23 a Palombaio": ad annunciarlo è il sindaco della città dei Santi Medici, Michele Abbaticchio, che su facebook invita i cittadini alla massima prudenza in una fase decisiva per evitare un peggioramento della situazione epidemiologica.

"Evitate di recarvi da amici o parenti - chiede il sindaco - per qualsiasi occasione, anche se consentito dalla legge : in casa o in ambienti chiusi, come sappiamo, è più semplice la trasmissione del virus. Non è il tempo di interpretare le norme ma il buon senso : la fine dell'anno festeggiamola con coloro che convivono già con noi".