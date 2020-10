Aumentano i casi covid nel Barese, a Bitonto morta 70enne. Due bimbi di tre anni contagiati a Santeramo

Prosegue sena sosta l'aumento dei casi covid nellaprovincia di Bari, in base al 'bollettino' quotidiano di alcuni sindaci attraverso dirette o comunicazioni sui social network. A Bitonto è deceduta una donna di 70 anni, ricoverata da tempo: "I contagi in città - spiega il sindaco Michele Abbaticchio - sono saliti a 71 mentre 7 sono a Palombaio e 5 a Mariotto. Quasi la metà, 32 persone per l'esattezza, risultano contagiate in nuclei familiari comuni (14 famiglie). Non abbiamo più un numero dedicato ai soli ricoverati. Si conferma la percentuale giovanile rilevante".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche a Santeramo c'è stato un incremento dei positivi: "In tre giorni siamo passati da 16 a 25 casi - ha dichiarato il sindaco Fabrizio Baldassarre -. Di questi csi, 6 sono nella fascia d'età 6-15 anni e due casi sono bambini di 3 anni". Nel paese murgiano è stato "superato il dato più elevato della prima ondata che era stato di 23 casi positivi contemporanei".