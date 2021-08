In Puglia altri 281 Covid e zero persone decedute nelle ultime 24 ore. Leggero incremento dei ricoveri

In particolare, si segnalano, 38 casi nella provincia di Bari, 31 nella Bat, 6 nel Brindisino, 32 nel Fogiano, 145 nel Leccese, 19 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione e altrettanti per provincia in corso di definizione

Sono 281 i nuovi casi Covid segnalati in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 12 agosto 2021. Il tasso di positività rilevato, su 12.229 test eseguiti, è del 2,30% sostanzialmente stabile rispetto al 2,32% fatto registrare mercoledì scorso a parità di condizioni di arco settimanale. Zero i decessi riportati.

In particolare, si segnalano, 38 casi nella provincia di Bari, 31 nella Bat, 6 nel Brindisino, 32 nel Fogiano, 145 nel Leccese, 19 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione e altrettanti per provincia in corso di definizione. Le persone attualmente positive salgono a 3.862 (ieri erano 3.759) e i ricoverati a 148, di cui 22 in terapia intensiva e 126 in area non critica.

Salgono a 258.803 i casi totali, nonchè a 3.036.409 i test eseguiti e a 248.264 le persone guarite, Restano invariate a 6.677 le persone decedute. Suddividendo i casi per provincia vi sono 96.360 contagi nel totali nel Barese, 26.352 nella Bat, 20.409 nel Brindisino, 45.848 nel Foggiano, 28.453 nel Leccese, 40.045 nel Tarantino, 898 per residenti fuori regione, 438 per provincia in corso di definizione.

