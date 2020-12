Altri 1388 casi Covid in Puglia registrati su oltre 10mila test. Calano ancora i ricoveri

In Puglia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1388 nuovi casi di Covid a fronte di 10188 test effettuati: è quanto afferma il Bollettino epidemiologico regionale. Si segnalano, in particolare, 547 nuovi casi in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 219 nella Bat, 242 in provincia di Foggia, 142 in provincia di Lecce, 142 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 44 decessi: 16 in provincia di Bari,15 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 920.849 test. In tutto sono 21.132 i pazienti guariti mentre 52.850 sono i casi attualmente positivi. Calano ancora i ricoverati, scesi a 1683 dai 1717 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 76.039, così suddivisi: 29.101 nella provincia di Bari, 8.866 nella Bat, 5.630 nella provincia di Brindisi, 16.952 nella provincia di Foggia, 5.955 nella provincia di Lecce, 9.009 nella provincia di Taranto, 455 attribuiti a residenti fuori regione, 71 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 16.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/uKNa8