Covid, in Puglia 138 nuovi casi e un decesso. Tasso di positività si mantiene sotto l'1%

Sono 14.228 i test effettuati per il bollettino di sabato 2 ottobre, che hanno portato a 37 positivi in provincia di Bari. In calo gli attualmente positivi a livello regionale

In Puglia ci sono 138 nuovi casi Covid registrati su 14.228 test effettuati. E' il dato contenuto nel bollettino di sabato 2 ottobre, che vede 37 casi in provincia di Bari, 19 nella Bat, 8 nel Brindisi, 17 nel Foggiano, 29 nel Leccese e 28 nel Tarantino. Registrato anche un decesso. Tasso di positività allo 0,9%, in calo rispetto all'1,26% di una settimana fa.

Ad oggi sono 2566 gli attualmente positivi, in calo rispetto ai 2579 di ieri e 15 i ricoveri in Terapia intensiva, gli stessi dello scorso bollettino. Sono 143 quelli in area non critica.

Dall'inizio dell'epidemia sono 268.950 i casi totali su 3.704.421 test eseguiti con 259.589 persone guarite e 6.795 decedute. Il bollettino è disponibile a questo link