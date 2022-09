Covid, in Puglia 805 nuovi casi e 3 decessi: tasso di positività al 10%

Sono 805 i nuovi casi Covid registrati in Puglia, su un totale di 8011 test giornalieri del bollettino di venerdì 23 settembre. Di questi, sono 275 i casi nel Barese, nella Provincia di Bat: 51, nella Provincia di Brindisi: 86, nella Provincia di Foggia: 94, nella Provincia di Lecce: 189, nella Provincia di Taranto: 92, i Residenti fuori regione: 10 e in Provincia in definizione: 8. Il tasso di positività si attesta così al 10,04%, in crescita rispetto all'8,63% di una settimana fa.

Sono invece 9083 gli attualmente positivi (+15 rispetto a ieri), e 106 i ricoveri (8 in terapia intensiva, - 1 rispetto al dato di ieri). I guariti sono invece 1.453.225,

Il bollettino completo è disponibile qui

Questi invece i casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 474.035

Provincia di Bat: 126.983

Provincia di Brindisi: 138.985

Provincia di Foggia: 208.225

Provincia di Lecce: 302.679

Provincia di Taranto: 199.935

Residenti fuori regione: 15.515

Provincia in definizione: 5.020