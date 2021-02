Trentasei decessi Covid in più in Puglia e altri 379 nuovi casi (su circa 4mila test). In salita i ricoveri

Il bollettino epidemiologico per l'1 di febbraio. Undici decessi si sono verificati in provincia di Bari, 3 nella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto

Sono 379 i nuovi casi di Covid in Puglia su 4122 test effettuati, un n umero ridotto come di consueto tra domenica e lunedì: è quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale per l'1 di febbraio. Nel dettaglio vi sonos tati 126 nuovi positivi in provincia di Bari, 36 in provincia di Brindisi, 19 nella Bat, 85 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 32 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito.