In Puglia altri 1248 nuovi casi Covid e 33 decessi. Crollano i positivi (meno 3mila), in leggero calo i ricoveri

In Puglia sono stati registrati 1248 nuovi casi Covid in Puglia su 10372 tamponi, secondo il bollettino epidemiologico regionale dell'11 febbraio 2021. Nel dettaglio si segnalano 431 nuovi positivi in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella Bay, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 per provincia di residenza non nota.

Dei 33 decessi riscontrati 13 sono avvenuti in provincia di Bari, 9 nella Bat, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. In leggero calo (-5) il totale dei ricoverati, sceso a 1650. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.408.642 test. Ad oggi 84.760 sono i pazienti guariti mentre sono 44.178 i casi attualmente positivi, in forte discesa rispetto ai circa 47mila di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 132.459, così suddivisi: 50.237 nella provincia di Bari, 14.417 nella Bat, 9.672 nella provincia di Brindisi, 27.470 nella provincia di Foggia, 11.258 nella provincia di Lecce, 18.710 nella provincia di Taranto, 555 attribuiti a residenti fuori regione,140 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 11.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/SuHcY