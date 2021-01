In Puglia 1200 nuovi casi Covid su oltre 10mila tamponi. Impennata di decessi nel Barese: 22 morti in un giorno

Sono 1261 i nuovi casi di Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico per il 12 gennaio 2021. In totale sono stati effettuati 10458 test: individuati 398 nuovi positivi in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 151 nella Bat, 299 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Impennata dei decessi, 42 in un giorno; 22 si segnalano in provincia di Bari, 1 in nella Bat, 3 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.133.040 test. In tutto vi sono 45.506 pazienti guariti e 55.250 casi attualmente positivi. Salgono leggermente i ricoveri, a quota 1562, 5 in più sul totale di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 103.496, così suddivisi: 39.727 nella provincia di Bari, 11.796 nella Bat, 7.632 nella provincia di Brindisi, 22.444 nella provincia di Foggia, 8.294 nella provincia di Lecce, 12.940 nella provincia di Taranto, 563 attribuiti a residenti fuori regione; 100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 12.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/8WxCk