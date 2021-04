In Puglia altri 54 morti Covid. Registrati 1191 nuovi casi con un tasso di positività al 9%

In Puglia sono stati individuati 1.191 nuovi casi Covid su 13.107 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 13 aprile 2021. Il tasso di positività riscontrato è del 9,09%. Nel dettaglio si segnalano 256 nuovi casi in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi,159 nella Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Resta molto alto il numero dei morti con 54 decessi nelle ultime 24 ore: 21 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.020.917 test. I ricoverati sono 2228 (-20). Ad oggi 155.620 sono i pazienti guariti mentre 51.634 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 212.536 così suddivisi: 82.488 nella provincia di Bari, 20.755 nella Bat, 15.617 nella provincia di Brindisi, 38.955 nella provincia di Foggia, 20.649 nella provincia di Lecce, 33.037 nella provincia di Taranto, 718 attribuiti a residenti fuori regione, 317 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/zh8p6