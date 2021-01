In Puglia 1524 nuovi positivi Covid su circa 9mila tamponi: ventiquattro decessi, 7 nel Barese

Sono 1524 i nuovi casi positivi di Covid in puglia, secondo il bollettino epidemiologico per il 14 gennaio 2021. Un aumento deciso rispetto a ieri, tenendo conto che oggi i tamponi registrati sono 9191. In particolare si segnalano 445 nuovi casi in provincia di Bari, 87 in provincia di Brindisi, 128 nella Bat, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Ventiquattro i decessi nell'ultima giornata : 7 in provincia di Bari, 1 nella Bat, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.152.452 test. Ad oggi 47.788 sono i pazienti guariti mentre 55.535 sono i casi attualmente positivi. Calano i ricoverati, scesi a 1549, in calo rispetto ai 1571 di ieri

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 106.102, così suddivisi: 40.607 nella provincia di Bari, 12.141 nella Bat, 7.811 nella provincia di Brindisi, 22.842 nella provincia di Foggia, 8.536 nella provincia di Lecce, 13.500 nella provincia di Taranto, 565 attribuiti a residenti fuori regione, 100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 14.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/tJd4P