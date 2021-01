Boom di test Covid (oltre 12mila) e 850 contagiati in Puglia. I ricoveri scendono sotto quota 1500

Registrati 16 decessi, di cui 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto mentre un deceduto della Bat è stato riclassificato e attribuito

Sono 850 i nuovi contagi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, su un numero record di test, 12422. Sembra proseguire, dunque, la tendenza a un leggero miglioramento della situazione. rispetto ai nuovi positivi e ai tamponi effettuati giornalmente e settimanalmente.

Complessivamente sono stati individuati 371 nuovi casi in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 77 nella Bat, 70 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Registrati 16 decessi, di cui 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto mentre un deceduto della Bat è stato riclassificato e attribuito.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.197.220 test. Ad oggi sono 52.598 i pazienti guariti. In tutto sono 55.191 i casi attualmente positivi con i ricoveri sotto quota 1500 dopo diverse settimane, scesi oggi a 1497

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 110.681, così suddivisi: 42.423 nella provincia di Bari, 12.560 nella Bat, 8.044 nella provincia di Brindisi, 23.731 nella provincia di Foggia, 8.949 nella provincia di Lecce, 14.307 nella provincia di Taranto, 562 attribuiti a residenti fuori regione, 105 per provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/lkTf0