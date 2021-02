In Puglia 879 nuovi casi Covid, un positivo su dieci tra i testati. I ricoveri risalgono sopra quota 1600

Sono 879 i nuovi casi Covid in Puglia, su 8701 test eseguiti, secondo quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale per il 2 febbraio. Complessivamente sono stati individuati 374 nuovi casi in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 86 nella Bat, 156 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Taranto, 4 casi di residenza non nota. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Resta alto il numero dei nuovi decessi: su un totale di 26 la provincia di Bari ne registra 11. Sei, invece, nella Bat, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Risale il numero dei ricoveri: oggi sono 1602, venti in più di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.325.499 test. In tutto 69.209 sono i pazienti guariti mentre 51.702 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 124.165, così suddivisi: 47.266 nella provincia di Bari, 13.745 nella Bat, 8.934 nella provincia di Brindisi, 26.203 nella provincia di Foggia, 10.492 nella provincia di Lecce, 16.826 nella provincia di Taranto, 585 attribuiti a residenti fuori regione, 114 per provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/2V1qH