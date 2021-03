Quasi 2mila nuovi casi Covid in Puglia, 43 nuovi decessi: diciotto morti nel Barese

E' quanto emerge dai numeri del bollettino epidemiologico regionale per il 31 marzo 2021. Analizzando i numeri nell'arco settimanale, il tasso di positività di oggi è del 14,17%, in calo rispetto al 15,65% di mercoledì scorso

In Puglia sono stati registrati 1962 nuovi casi Covid su un numero molto alto di test effettuati, 13.847. E' quanto emerge dai numeri del bollettino epidemiologico regionale per il 31 marzo 2021. Analizzando i numeri nell'arco settimanale, il tasso di positività di oggi è del 14,17%, in calo rispetto al 15,65% di mercoledì scorso quando vi furono 1709 casi ma anche quasi 3mila tamponi in meno (10.919). I ricoveri scendono, invece, a 2100 (-27).

Per quanto riguarda il dettaglio per zone, si segnalano 767 nuovi casi in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella Bat, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Quarantatré i decessi rilevati: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test. Ad oggi sono 141.343 i pazienti guariti e 46.857 i casi attualmente positivi (ieri erano 46.776)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 193.012 così suddivisi: 75.701 nella provincia di Bari, 18.944 nella Ba, 14.093 nella provincia di Brindisi, 35.588 nella provincia di Foggia, 18.134 nella provincia di Lecce, 29.539 nella provincia di Taranto, 683 attribuiti a residenti fuori regione, 330 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/UKRob