Cinquantuno morti Covid nelle ultime ore in Puglia. Altri 1974 casi con tasso di positivi al 15,3%

In Puglia sono sono stati infividuati 1974 casi di Covid su 12.895 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico regionale per l'8 aprile 2021. In particolare si segnalano 809 nuovi positivi in provincia di Bari, 194 in provincia di Brindisi, 249 nella Bat, 198 in provincia di Foggia, 197 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è 15,31%, in calo rispetto al 17,82% di giovedì scorso, in un contesto simile per tamponi e arco settimanale, non risentendo degli ultimi giorni post tra Pasqua e post festivi.

Molto alto il numero dei decessi, ben 51 di cui 14 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 5 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto. Cala leggermente il numero dei ricoverati a 2276 (-21)

Dall' inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.963.363 test. Ad oggi 149.726 sono i pazienti guariti mentre 50.755 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 205.576 così suddivisi: 80.217 nella provincia di Bari, 20.095 nella Bat, 15.025 nella provincia di Brindisi, 37.614 nella provincia di Foggia, 19.734 nella provincia di Lecce, 31.891 nella provincia di Taranto, 702 attribuiti a residenti fuori regione, 298 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.