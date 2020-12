Calo dei nuovi contagi covid in Puglia: 915 casi in più, il tasso dei positivi sui tamponi scende sotto il 10%

Scende finalmente sotto il 10% il tasso di positività giornaliero covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale: sono stati registrati 915 casi positivi su 9646 test effettuati. Nel dettaglio vi sono 215 positività in più in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 157 nella Bat, 119 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 290 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Ventitré i decessi segnalati: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 853.140 test. Ad oggi 17.186 sono i pazienti guariti mentre 47.312 sono i casi attualmente positivi con 1802 persone ricoverate in ospedale, in leggero calo rispetto ai 1805 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 66.257, così suddivisi: 25.661 nella provincia di Bari, 7.455 nella Bat, 4.736 nella provincia di Brindisi, 14.959 nella provincia di Foggia, 5.056 nella provincia di Lecce, 7.943 nella provincia di Taranto, 416 attribuiti a residenti fuori regione. 31 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.12.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/ygV2t