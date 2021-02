Netto calo dei nuovi positivi Covid in Puglia: 681 su oltre 9mila test. Boom di guariti ma ancora 41 decessi

Calano nettamente i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 9 febbraio 2021: registrati 681 positivi su 9262 test effettuati. Complessivamente sono stati individuati 205 casi in più in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 66 nella Bat, 129 in provincia di Foggia, 67 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Dodici casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati ed attribuiti.

Alto, invece, il bilancio dei decessi odierni, per un totale di 41, dei quali 11 in provincia di Bari, 3 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. In discesa il numero dei ricoverati, calato, rispetto a ieri, di 34 unità a quota 1580. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.387.753 test. Ad oggi sono 78.125 i pazienti guariti mentre crollano a 48.560 i casi attualmente positivi (circa 2mila in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 140.148, così suddivisi: 49.456 nella provincia di Bari, 14.231 nella Bat, 9420 nella provincia di Brindisi, 27.193 nella provincia di Foggia, 11.078 nella provincia di Lecce, 18.099 nella Provincia di Taranto, 547 attribuiti a residenti fuori regione, 124 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 9.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/z4Eli