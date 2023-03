Covid, in Puglia 207 nuovi casi e un decesso: tasso di positività al 4,8%

Sono 207 i nuovi casi Covid in Puglia, calcolati su un totale di 4305 test effettuati per il bollettino di sabato 25 marzo. Di questi sono 87 quelli in provincia di Bari, 12 in provincia di Bat, 24 nel Brindisino, 24 nel Foggiano, 34 nel Leccese, 25 nel Tarantino e un residente fuori Regione. Il tasso di positività si attesta al 4,8%.

Sono invece 1831 gli attualmente positivi, 75 le persone ricoverate in area non critica e 3 quelle in terapia intensiva. Tutti dati in calo rispetto al bollettino di ieri.

I casi totali per provincia sono:

Provincia di Bari: 522.282

Provincia di Bat: 136.173

Provincia di Brindisi: 156.094

Provincia di Foggia: 226.448

Provincia di Lecce: 347.171

Provincia di Taranto: 219.222

Residenti fuori regione: 17.182

Provincia in definizione: 5.387

Il bollettino è disponibile a questo link