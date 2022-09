Prosegue la discesa dei casi Covid a Bari e provincia: nuove positività in calo del 24,4% in una settimana

Continuano a calare i casi Covid sul territorio di Bari e provincia. Nella settimana tra il 5 e l'11 settembre, come emerge dall'ultimo report diffuso dalla Asl Bari, nell'intero territorio dell'area metropolitana sono state registrate 1.627 nuove positività, pari ad un tasso d’incidenza settimanale di 132,3 casi ogni 100mila abitanti, con un calo del 24,4 per cento rispetto alla settimana precedente e una discesa ancora più marcata - meno 65,6 per cento - nel confronto con i dati di 15 giorni prima.

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, i casi rilevati nei sette giorni presi in esame sono stati 442, con un tasso di incidenza pari al 140,2: la settimana precedente (quella dal 29 agosto al 4 settembre) erano stati 498, con un tasso del 158.

Sul fronte della campagna vaccinale è pari a circa 1 milione e 94mila residenti tra Bari e provincia hanno completato il ciclo primario, con una copertura del 94% tra gli over 12 e del 92% includendo la fascia 5-11 anni, un target quest’ultimo tra i più vaccinati in Italia sia con una dose (57,5%) sia con due (53%), contro rispettivamente il 38,4 e 35,1% delle coperture medie nazionali. Più di 812mila baresi (80,1%), inoltre, hanno ricevuto il primo richiamo ("booster") e quasi 59mila anche il secondo.

In questa settimana, inoltre, hanno preso avvio le somministrazioni del vaccino anti-Covid nella nuova formulazione bivalente, che va ad aggiungersi alle tipologie di vaccini già in uso. "Resta fondamentale - evidenzia la Asl - per tutte le categorie interessate, aderire alla vaccinazione, in particolare per chi deve ancora ricevere terza e quarta dose. 22 centri della ASL Bari, tra Hub e uffici SISP, sono a disposizione della popolazione, così come i medici di Medicina generale".