In Puglia 1467 nuovi casi Covid e un decesso: crescono attualmente positivi e ricoveri

In Puglia 1467 nuovi casi Covid, calcolati su 9922 test giornalieri. E' quanto emerge dal bollettino di sabato 11 giugno, che vede anche un decesso legato al virus. Il tasso di positività si attesta al 14,78%, in crescita rispetto al 10,85% di una settimana fa.

La maggioranza dei nuovi positivi è nel Barese (473), mentre sono nella Bat 142, nella Provincia di Brindisi 92,nella Provincia di Foggia 292, nel Leccese 267, nel Tarantino 170, 23 da fuori regione e 8 in provincia da definire.

Aumentano gli attualmente positivi, che ora sono 18.581 (+310), e i ricoveri con 244 (+8) persone in area non critica e 13 (- 2) in terapia intensiva. Sono al momento 1.119.618 le persone guarite. A questo link è disponibile il bollettino.

I Casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 377.543

Provincia di Bat: 100.754

Provincia di Brindisi: 107.025

Provincia di Foggia: 167.679

Provincia di Lecce: 227.655

Provincia di Taranto: 153.727

Residenti fuori regione: 8.679

Provincia in definizione: 3.690