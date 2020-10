Insegnante positiva al Covid, scuola dell'infanzia chiusa per sanificazione a Palo

Docente positiva al Covid e scuola chiusa per un giorno per consentire le operazioni di sanificazione. Accade a Palo del Colle: come si legge sul sito web dell'istituto 'Davanzati Mastromatteo', nella giornata di domani, lunedì 12 ottobre, il plesso di scuola dell'infanzia 'Resistenza' resterà chiuso per sanificazione. Le attività didattiche riprenderanno il giorno 13 ottobre.

Già individuati dalla Asl i contatti stretti dell'insegnante, che secondo quanto ricostruito già da alcuni giorni si trovava a casa.

(foto di repertorio)