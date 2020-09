Non c'è pace per Altamura: caso Covid tra gli alunni, un'altra scuola chiude per sanificazione

Chiude un altro plesso scolastisco ad Altamura per Covid. Non c'è pace per la città barese, dove già nel week-end era arrivato l'annuncio da parte del sindaco Rosa Melodia, del blocco delle lezioni in un istituto tecnico per contagi tra gli alunni. Con un comunicato ufficiale, l'amministrazione comunale ha confermato che alla lista si aggiungerà anche il plesso di scuola dell'infanzia 'Karol Wojtyla', appartenente al 3° circolo didattico 'Roncalli'.

La chiusura, disposta dal 29 settembre al 4 ottobre, è dovuta alla presenza di un alunno positivo al Coronavirus. "In via precauzionale l’intervento di sanificazione ha riguardato anche i plessi della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta" assicurano dal Comune.

Altri 9 contagi nel Comune

Sui social, inoltre, il sindaco Rosa Melodia ha fornito un aggiornamento della situazione Covid in città, dove i contagi sono in crescita. "I dati degli Uffici Asl riportano altri 9 casi di Covid-19 ad Altamura" evidenzia il primo cittadino: il totale è quindi di 90 a partire dalla seconda ondata.