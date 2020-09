Sei positivi al Covid al Comando allievi della Guardia di Finanza: 423 persone in isolamento

Sei casi Covid nella Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari. La notizia, pubblicata sul Fatto Quotidiano, vede conferma dall'Ufficio addestramenti e studi della Legione Allievi. Tutto è partito da un primo finanziere contagiato: dopo la scoperta, nella struttura in viale Europa sono stati effettuati i tamponi ai contatti ravvicinati, tutti risultati positivi al Covid. Una procedura di screening messa in atto sin dal ritorno al Comando legione allievi del primo contagiato, che sarebbe stato in ferie al di fuori della Puglia.

Seguendo le linee guida, sono stati posti in isolamento 423 allievi, al momento all'interno delle loro camere, appartenenti a tre delle quattro compagnie attualmente ospitate nella struttura. Si attende per questi lo svolgimento del tampone e il successivo risultato.