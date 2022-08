Covid, in Puglia 1763 nuovi casi (su 10.138 test) e nessun decesso: tasso di positività al 17%

Sono 1763 i nuovi casi Covid in Puglia, calcolati su 10.138 test effettuati nel bollettino di domenica 7 agosto. Di questi 473 sono stati riscontrati nel Barese, 111 nella Bat, 184 nel Brindisino, 183 in provincia di Foggia, 452 nel Leccese, 296 nel Tarantino, 54 fuori regoine e 10 in provincia in via di definizione. Il tasso di positività è al 17,39%, in calo rispetto al 19,46% di una settimana fa.

Non sono stati registrati decessi legati al virus. Gli attualmente positivi sono 45.739, in calo rispetto a ieri (46.894), mentre i ricoveri si attestano a 437 (-2), senza cambiamenti relativi al dato delle terapie intensive. Il bollettino è disponibile a questo link.

I casi totali per provincia:

Provincia di Bari: 459.125

Provincia di Bat: 123.994

Provincia di Brindisi: 133.721

Provincia di Foggia: 201.711

Provincia di Lecce: 287.789

Provincia di Taranto: 192.694

Residenti fuori regione: 13.841

Provincia in definizione: 4.766