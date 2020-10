Caso di covid nella scuola San Domenico Savio di Triggiano, il sindaco: "Classe in quarantena e sanificazione straordinaria"

Un caso di covid è stato registrato nella scuola San Domenico Savio del primo circolo didattico San Giovanni Bosco di Triggiano, nel Barese. A darne notizia è il sindaco Antonio Donatelli: "Tutta la classe interessata è stata prontamente sottoposta alla quarantena e anche tutte le maestre e i contatti stretti sono stati soggetti all'isolamento.

"Il plesso scolastico viene quotidianamente sottoposto a sanificazione - aggiunge il sindaco - ma in questo caso abbiamo dovuto nuovamente sanificarlo in via straordinaria per garantire la sicurezza di alunni e docenti. Vi ricordo che in tutte le scuole abbiamo la massima attenzione e che si attuano dei protocolli di sicurezza molto rigidi ma i nostri studenti potrebbero essere purtroppo contagiati e quindi portatori (talvolta asintomatici) anche dall'esterno".

Per Donatelli, dunque, "è assolutamente fondamentale essere sempre attenti e responsabili anche in famiglia, affinché nessuno sforzo sia vano".