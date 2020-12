Aumentano i contagi nelle residenze per anziani del Barese: individuati 76 casi, nuovo focolaio a Rutigliano

Aumentano i casi covid nelle residenze per anziani del Barese: a Conversano, nel centro polifunzionale 'Vivere insieme', vi sono 10 ospiti su 11 (della casa di riposo) positivi al coronavirus. Nel plesso vi è anche una rssa con 48 degenti positivi tra di cui quattro ricoverati: "Chi è in struttura è in condizioni discrete. Si sono registrati - nei giorni scorsi - due decessi ma uno dei due non è stato provocato dal virus" spiega il sindaco Giuseppe Lovascio. Tra i 15 operatori della Rssa ce ne sono almeno 7 positivi. Il primo cittadino spiega che che "la Asl di Bari sta fornendo sia medici dell'Usca che infermieri. C'è ancora una carenza di operatori socio sanitari ma la situazione viene gestita dalla Asl molto bene".

Sempre nel Barese, nella Asp (azienda pubblica di servizi alla persona) 'Monte dei Poveri' di Rutigliano i contagiati tra anziani e operatori sono 11. Ad Alberobello, invece un uomo di 89 anni colpito dal virus e ricoverato nell'ospedale di Putignano è morto nelle scorse ore.