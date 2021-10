Tornano a salire i casi Covid in Puglia: +86,8% rispetto alla settimana precedente, non solo effetto green pass

TOrnano a salire in Puglia i contagi Covid, secondo il rapporto settimanale della fondazione Gimbe per la settimana dal 20 al 26 ottobre: rispetto all'ultima rilevazione, 7 giorni prima vi è stato un aumento di casi dell'86,8%. L'indice dei casi attualmente positivi per 100mila residenti è risalito a 62. Il dato è sicuramente influenzato dall'aumento, quasi doppio, dei tamponi effettuati nelle ultime settimane per laa questione green pass ma oggettivamente c'è stata anche una ripresa della curva epidemiologica, dovuta anche alla stagionalità del virus e alle tante riaperture.

Nonostante questi dati, negli ospedali al momento la situazione fortunatamente resta sotto controllo: in area Medica, infatti, è occupato da pazienti Covid il 5% dei posti letto, mentre nelle terapie intensive l'occupazione è pari al 4%. Numeri che consentiranno alla Puglia di restare in zona bianca quantomeno per la prossima settimana.