A Casamassima disinfezione gratuita nelle case di chi ha avuto il Covid: per richiederla basta una mail

Il Comune di Casamassima ha siglato un protocollo di intesa con una azienda specializzata in sanificazione e rigenerazione di Bari, per consentire la disinfestazione gratuita delle abitazioni di chi è stato contagiato dal coronavirus che risiedono in città.

Ad annunciarlo è il sindaco del comune barese, Giuseppe Nitti: "I concittadini che a partire dal primo gennaio 2021 sono stati costretti a fronteggiare il Covid potranno richiedere la sanificazione gratuita della loro casa una volta lasciatisi la degenza alle spalle". Le richieste dovranno essere presentate via mail al Coc (centro operativo comunale).