Aumentano i casi covid in Puglia, pioggia di divieti nel Barese: da Gravina ad Alberobello, i sindaci chiudono

L'aumento dei casi Covid in Puglia genera ordinanze restrittive in alcuni comuni del Barese. Fino al prossimo 28 marzo, a Gravina in Puglia (Bari) dalle 15 alle 22 e' vietato "stazionare su tutto il territorio comunale" tranne la domenica quando il divieto e' esteso dalle 5 alle 22. È quanto dispone il sindaco, Alesio Valente che ha firmato l'ordinanza per arginare la diffusione del contagio da coronavirus.

Ad Alberobello, invece, da domani 10 e fino al 21 marzo, tutte le scuole di Alberobello (Bari) di ogni ordine e grado saranno in didattica a distanza. Nessuno studente in presenza, nemmeno i ragazzi con bisogni educativi speciali. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Michele Longo allarmato dal numero crescente di contagi da coronavirus. "La situazione è sotto controllo - spiega - ma l'aumento dei contagi ci spinge a innalzare il livello di guardia proprio per prevenire eventuali situazioni di gravità". In paese i casi di Covid sono 50 mentre 40 persone sono in isolamento. Sono sospesi anche tutti i servizi educativi pubblici (il nido comunale) e privati (come le ludoteche), compresi gli oratori e sono vietati gli spostamenti su tutto il territorio comunale (se non per motivi di lavoro e di urgenza) dalle 20 alle cinque e "c'e' il divieto assoluto per gli under 16 di muoversi sul territorio comunale dalle 17 alle sette se non accompagnati da genitore o familiare maggiorenne", dispone l'ordinanza.

L'ordinanza inoltre dispone che tutte le attività commerciali e artigiane debbano chiudere per due domeniche (il 14 e il 21 marzo) a eccezione di farmacie e parafarmacie. Saranno chiusi inoltre parchi, giardini e campetti di quartiere dalle 18 alle cinque ed è stata disposta la chiusura per tutta la giornata e fino al 21 marzo di villa Donnalaoja. Sono sospese tutte le attività sportive di base e l'attività motoria in genere sia nei centri sportivi all'aperto che al chiuso, non saranno consentite gare agonistiche "ma e' possibile svolgere attivita' motoria all'aperto in forma individuale". È sospeso per due giovedì (l'11 e il 18 marzo) il mercato non alimentare e saranno inaccessibili musei, biblioteche civiche e private e i distributori automatici di cibo e bevande saranno chiusi dalle 18 alle cinque. In settimana la chiusura di tutti i negozi commerciali e artigianali sarà alle 20.

Consentita l'attività di ristorazione dalle 5 fino alle 18, ma dopo le sei del pomeriggio è vietato il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Per bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche e altri esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle 18. Gli spostamenti con animali di affezione, dalle 20 alle 5, sono consentiti solo nei pressi della propria abitazione.