Il covid "fuori controllo" a Gravina, il sindaco: "Chiudiamo le scuole fino al 3 dicembre"

"La pandemia è fuori controllo in questa zona. Oggi (ieri, ndr) abbiamo registrato 56 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Abbiamo 750 positivi in città, un numero altissimo se rapportato nella provincia di Bari. Non possiamo aspettare oltre": con queste parole il sindaco di Gravina, Alesio Valente, ha illustrato su facebook alla cittadinanza la decisione con cui il Comune ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado, comprese infanzia, elementari e medie, fino al prossimo 3 dicembre, a causa dell'aumento notevole dei contagi covid in città".

"Speravo non si arrivasse a questo punto - dice Valente - ma per tutelare la salute dei più piccoli come dei più grandi, anche questo è necessario, alla luce degli indici e del numero dei contagi: come richiesto da tutti i dirigenti scolastici, sentita l’Asl, da Lunedì 23 Novembre a Giovedì 3 Dicembre sarà sospesa l’attività didattica in presenza in tutte le scuole: infanzia, elementari, medie. Coraggio: dobbiamo essere più forti del virus. Uniti, collaborando, ne usciremo".