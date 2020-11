Peggiora la situazione covid nel Barese, a Monopoli altri tre decessi nella rssa. Stop didattica in presenza nelle scuole di Grumo

La situazione covid nei comuni dell'area metropolitana di Bari preoccupa ancora, con diversi gradi di attenzione a seconda dei centri interessati. A Grumo Appula il sindaco Michele Minenna ha disposto "con urgenza l'ordinanza di sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado a seguito alto numero di contagi tra la popolazione scolastica. Le dirigenti disporranno la sanificazione di tutti gli ambienti dei plessi scolastici".

In paese i contagi hanno raggiunto la quota di 145. Saranno disposte, spiega Minenna, altre "chiusure" già in giornata poiché "sono giorni critici e delicati, alcuni nostri concittadini stanno lottando in ospedale con tutte le loro forze per tornare a respirare con i loro polmoni".

Peggiora anche la situazione a Monopoli, secondo quanto afferma il sindaco Angelo Annese: "Tre anziani ospiti della Rssa positivi al coronavirus sono venuti a mancare e altri due sono stati ricoverati" - dice riferendosi al focolaio del Regina Pacis -. I nostri anziani stanno avendo sintomatologie e non ci sono operatori". I decessi totali nella rssa monopolitana salgono a cinque

Il primo cittadino ha disposto lo stop alle 19 di tutte le attività commerciali e artigianali. Per quanto riguarda il settore della ristorazione restano le norme previste per le zone arancioni e inserite nell'ultimo Dpcm: "Oggi ho avuto davvero la sensazione di essere in guerra e di esserlo con poche armi - aggiunge - Per favore, faccio appello a tutti voi: difendetevi e difendete i vostri cari. La situazione inizia ad essere veramente molto difficile".