L' appello di Lopalco ai pugliesi per i giorni di Festa: "Occhio al 'gradino', evitiamo occasioni Covid"

Un appello a non sbagliare e a non far risalire la curva dei contagi durante le Feste. L'assessore regionale alla Salute. Pier Luigi Lopalco, si rivolge ai pugilesi su Facebook chiedendo prudenza in questi giorni, resi già più complicati dai divieti anti Covid: "La curva, nella sua prima parte, è da manuale - scrive su Facebook postando un grafico, - : una ascesa ripida, un picco evidente ed una discesa altrettanto rapida visibile nei primi giorni di Dicembre. Epoi... il gradino. Cioè la discesa si interrompe per raggiungere un nuovo plateau".

"Non credo sia sbagliato - dice - pensare che la causa di questa interruzione sia stato il senso di rilassamento che ha preso un po' tutti (in tutta Italia) a partire dal ponte dell'8 Dicembre. Abbassare la guardia in piena ondata pandemica genera questi fenomeni. Siamo in pieno inverno, i virus respiratori hanno terreno facile. Bastano pochissimi giorni e la circolazione riprende forza. Ve lo chiedo con il cuore in mano, in questi giorni di feste, attenti al gradino" conclude l'epidemiologo.