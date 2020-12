"Siete il mio regalo per tutta la vita": colpita dal Covid e salvata al Policlinico, gli auguri in corsia di una mamma

“Voi siete il mio regalo per tutta la vita, non solo per Natale”: è il messaggio per i medici e gli infermieri della Terapia Intensiva del Policlinico di Bari da parte di una mamma di due gemellini. La donna, nei mesi scorsi, è stata ricoverata in rianimazione dopo il parto, a causa del Covid. Dopo aver passato settimane in condizioni difficili, è riuscita a superare la malattia. Un veloce salto in reparto, per consegnare gli auguri e alcuni piccoli pensieri e augurare il meglio ai medici e agli operatori, impegnati costantemente per curare i tanti pazienti in difficoltà.

“Nel mio viaggio all'inferno, voi siete stati i miei angeli, vi siete presi cura della mia salute con determinazione e forza - dice la mamma rivolgendosi agli operatori sanitari della Rianimazione- vi siete presi cura del mio corpo con la pulizia quotidiana delle fantastiche infermiere, vi siete presi cura della mia mente con le vostre parole di incoraggiamento e sincerità, vi siete presi cura del mio cuore con i vostri sguardi..l'empatia non è da tutti e voi siete speciali. Vi voglio bene".