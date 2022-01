Mascherine all'aperto obbligatorie e discoteche chiuse per altri 10 giorni: la mini-proroga del Consiglio dei Ministri

La scadenza delle due limitazioni, decise poco prima di Natale per limitare i contagi Covid, era fissata per il 31 gennaio: allungamento necessario, ma solo per una settimana e mezzo. Mercoledì nuovo cdm su quarantene a scuola e Green pass