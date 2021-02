Puglia con indice rt sopra l'1 ma resta gialla: calano casi settimanali e si dimezza l'incidenza Covid sulla popolazione

La Puglia torna con un indice di contagio rt Covid sopra l'1: è quanto afferma la bozza del report dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sul monitoraggio dell'epidemia in Italia nella prima settimana di febbraio. La regione ha ottenuto un indice medio di 1,05, con valori compresi tra l'1,01 e l'1,09. La cifra, però fa scattare la retrocessione in zona arancione, pur avendo tra i requisiti proprio il superamento del valore di 1

Il valore di incidenza è di 151 per 100mila abitanti a 14 giorni. la settimana scorsa era addirittura a 338 e probabilmente si è fatto sentire il notevole calo degli attualmente positivi monitorato dai bollettini quotidiani. I casi totali sono stati 5962 (da 6727), in discesa così come i focolai. Il rischio, dunque, resta basso e sarebbe stata davvero una beffa la retrocessione dopo che pochi giorni fa il Ministero ha 'promosso' la Puglia dopo l'aggiornamento dei posti letto a disposizione che ha consentito di ridurre la soglia di rischio e di colorare la regione in giallo.

Questa settimana, in ogni caso, sono dieci le regioni e province a rischio moderato: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, provincia di Trento, Toscana. Nove sono a rischio basso: oltre alla Puglia vi sono Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte,, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto". Cinque tra regioni e procinve (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trento e Toscana) sono ad alto rischio di progressione da moderato ad alto. Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento passano dunque in zona arancione mentre la Sicilia entra in fascia gialla.