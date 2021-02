Casi Covid tra il personale, uffici demografici del Comune di Bari chiusi per sanificazione

Resteranno chiusi per sanificazione oggi, 2 febbraio, gli uffici demografici del Comune di Bari, nella sede centrale di via Fraccacreta. La chiusura è scattata dopo l'accertamento di alcuni casi Covid - si tratterebbe di cinque casi - tra il personale.

L'accesso all'Ufficio Anagrafe, in questi mesi, era su prenotazione. In una nota pubblicata sul proprio sito, il Comune di Bari spiega che: "partire da oggi, martedì 2 febbraio, e sino a nuova comunicazione, gli sportelli CIE presso la sede centrale in Largo Fraccacreta saranno chiusi al pubblico, per indisponibilità del personale dipendente. La Ripartizione ha organizzato un servizio di re-call per riprogrammare gli appuntamenti già fissati in altre e diverse date. Ad ogni modo ciascun utente potrà contattare di sua iniziativa l'URP del Comune di Bari, per fissare un nuovo appuntamento, al numero 080/5773394, tutte i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore17:00, o i numeri 080/5772390-2391 tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:30, e il martedì e il giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30".