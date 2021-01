L'assessore Petruzzelli è in quarantena: positivi al Covid la moglie e i due figli

Il messaggio su Facebook: "Nonostante le mascherine sempre indossate, il gel alle mani, la socialità ridotta a zero, hanno preso il covid. Come? non si sa e non si saprà mai. Ma a questo punto poco importa"

L'assessore barese all'Ambiente e allo Sport, Pietro Petruzzelli, è in quarantena dopo che sua moglie e i loro due figli sono risultati positivi al Covid. L'esponente della Giunta Decaro è, invece, negativo. A darne notizia è lo stesso Petruzzelli attraverso Facebook.

"Nonostante le mascherine sempre indossate, il gel alle mani, la socialità ridotta a zero, hanno preso il covid. Come? non si sa e non si saprà mai. Ma a questo punto poco importa - dice - . Fino a ieri il bollettino covid quotidiano era solo una sfilza di numeri che ascoltavo ormai distrattamente.Oggi dietro quei numeri ci sono anche loro e la sensazione è devastante. Ovviamente abbiamo allertato tutte le persone in qualche maniera incrociate. Ovviamente abbiamo preso tutte le misure necessarie e la casa è ormai suddivisa in zone covid e covidfree. Tantissime persone si offrono quotidianamente di portarci qualcosa, di aiutarci. E le ringrazio tutte".

"Per fortuna" la moglie e i ragazzi "stanno bene - dice l'assessore - , ma negli occhi di ciascuno di noi c'è un'ombra. quell'ombra di chi sente di essere in una situazione più grande e che soprattutto non può governare perchè l'unica cosa da fare è solo aspettare. e, forse, è questa la sensazione emotivamente più devastante. Io ovviamente non potrò uscire di casa finche dura la quarantena. Quindi non mi vedrete in giro per un pò. Ma comunque resto operativo a cominciare dalla cena che oggi tocca preparare a me".