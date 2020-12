In Puglia 1001 nuovi casi Covid (su circa 3800 tamponi): nel Barese 8 decessi registrati

Sono 1001 i nuovi casi Covid in Puglia nel bollettino di lunedì 7 dicembre. Un numero più basso rispetto alle scorse giornate, ma anche basato su meno tamponi (3821) e calcolato senza contare i casi della Bat ("La Asl Bat non ha comunicato i dati relativi alle ultime 24 ore per problemi tecnici" spiegano dalla Regione). Di fatto, la percentuale tamponi/positivi resta elevata: oggi è pari a circa il 26%.

Sono 278 i nuovi positivi nel Barese, 78 nella provincia di Brindisi, 462 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota o attribuita sono stati riclassificati e riattribuiti.

Nel Barese anche 8 dei 24 decessi registrati oggi. Gli altri riguardano la provincia di Brindisi (1), la Bat (2), il Foggiano (7), la provincia di Lecce (1) e quella di Taranto (5).

Sono 17.028 i pazienti guariti (16.795 ieri) e 46.578 (45.834) i casi attualmente positivi. Scendono a 1805 i ricoveri, 11 in meno di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 843.494 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342, di cui 25.446 nella Provincia di Bari.

Il link al Bollettino regionale di oggi