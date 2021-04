Nuovo record di casi giornalieri Covid in Puglia: 2369 contagi in 24 ore. Registrati altri 36 decessi

Nel dettaglio si segnalano 860 in provincia di Bari, 150 in provincia di Brindisi, 131 nella Bat, 562 in provincia di Foggia, 291 in provincia di Lecce, 374 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti

Nuovo record di casi giornalieri Covid in Puglia: secondo il bollettino regionale del 1° aprile 2021 vi sono stati 2369 nuovi contagi a fronte di 13293 test effettuati. Il tasso di positività è al 17,82%, in salita rispetto al 15, 87% di sette giorni fa, in un contesto settimanale simile. Un dato preoccupante sottolineato dall'appello dell'assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco a restare a casa.

Nel dettaglio si segnalano 860 in provincia di Bari, 150 in provincia di Brindisi, 131 nella Bat, 562 in provincia di Foggia, 291 in provincia di Lecce, 374 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 36 decessi: 19 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, nella Bat, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. In leggera risalita i ricoveri a quota 2115 (+15 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.884.442 test. Ad oggi 142.501 sono i pazienti guariti. Complessivamente sono 48.032 i casi attualmente positivi, 1175 in più di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 195.381 così suddivisi: 76.561 nella provincia di Bari, 19.075 nella Bat, 14.243 nella provincia di Brindisi, 36.150 nella provincia di Foggia, 18.425 nella provincia di Lecce, 29.913 nella provincia di Taranto, 688 attribuiti a residenti fuori regione, 326 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 1.4.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/BNpM